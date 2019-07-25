25 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana'nın Yüreğir ilçesinde önceki gün, iddiaya göre, 11 yaşında uyuşturucuya başlayan ve geçtiğimiz günlerde eroin bağımlılığından kurtulmak için tedaviye başlayıp çip taktıran Fazıl Sayılır, 23 Temmuz günü balık avlamak için Seyhan Nehri üzerindeki Gençlik Köprüsü'ne gitti.
DÜŞTÜ MÜ İNTİHAR MI ETTİ?
İHA'daki habere göre anne Aysel Sayılır da dün sabah kalktığında oğlunu evde göremeyince balık avladığı yere gitti. Köprüye gelip baktığında motosikleti, kıyafetleri, oltası ve eroin kullandığı malzemeleri köprüde olmasına rağmen oğlunu bulamadı. Bunun üzerine anne hemen polise haber verdi
Olay yerine gelen polis Sayılır'ın uyuşturucu aldıktan sonra köprüden nehre düşmüş olabileceğini ya da intihar etmiş olabileceğini tahmin ederek Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğindeki dalgıç polisleri bilgi verdi.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Olay yerine gelen dalgıç polisler tekne ile Sayılır'ın düşmüş olabileceği yere gelerek burada dalıp genci aramaya başladı. Ancak Sayılır bir türlü bulunamadı. Gün boyunca nehirde aranan genç bulunamayınca akşam aramalara ara verildi.
YÜREKLERİ YAKAN FERYAT
Bu sabah dalgıç polisler tekrar aramaya başladı. Yapılan aramalarda gencin cesedi köprünün hemen alt tarafında bulundu. Gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Anne Aysel Sayılır dün gözleri yaşlı bir halde yıllarca uyuşturucu nedeniyle çekilen çilenin ardından, "Oğlumun ölüsü bulunursa şeker dağıtacağım, ona düğün yapacağım davul çaldıracağım. Oğlum yaşarken ölüydü, kurtuldu" diye feryat etmişti.
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