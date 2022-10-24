Polisi şehit eden saldırganlar Avcılar cinayetinin şüphelileri çıktı
İstanbul Silivri'de Komiser Yardımcısı Alim Nar'ı şehit eden şüphelilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Zanlıların Avcılar'da işlenen Recep Esvet cinayetinin şüphelileri olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalandı
Silivri'de Komiser Yardımcısı Alim Nar'ı şehit eden şüphelilerin Avcılar'da işlenen Recep Esvet cinayetinin şüphelileri olduğu ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre, polis ekiplerince uzun zamandır aranan Turan T., oğlu Nihat T. ve onların gizlenmesine yardım eden Can E. gözaltına alındı.
SAKLANDIKLARI EVE OPERASYON DÜZENLENDİ
Olay, 4 Eylül'de meydana geldi. Nihat T.'ye ait çay ocağı ve berber dükkanına bir otomobille gelen 4 kişi, işyeri sahibinin adını söyleyerek, nerede olduğunu sordu. Gruptakilerden biri silah çekince, iş yeri sahibi Nihat T. silahla karşılık verdi. Silahlı çatışmada Recep Esvet hayatını kaybederken; Mehmet T., Murat Ç. ve Ayhan Çağrı Ç. yaralandı. Olayın ardından şüpheliler Nihat T. ve babası Turan T. kayıplara karıştı.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Zanlıların yakalanması için çalışmalarına devam eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Silivri'de bir adreste saklandığını belirledi. Buraya operasyon düzenleyen polis, zanlıların kaldığı evin kapısını çaldı. Kapıyı açan zanlılardan Nihat T., tabancayla kapıdaki komiser yardımcısı Alim Nar'a ateş etti. Ağır yaralanan Nar kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Meslektaşları şehit olan polis ekipleri, Nihat T., babası Turan T. ve onları saklayan Can E.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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