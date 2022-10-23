İstanbul'da polis ekiplerine silahlı saldırı

İstanbul Silivri'de bir olayla ilgili çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği Ekiplerine ateş açıldı.

Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, ekiplere açılan ateş sonucu bir komiser yardımcısı yaralandı. Olaya karşılık veren polis memurları, 2 şüpheliyi silahları ile birlikte etkisiz hale getirerek, yakaladı.

Yaralı komiser yardımcısı hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili çok yönlü çalışma sürüyor.

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