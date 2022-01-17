Şehit asker için seferber oldular

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Hakkari’de Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde el bombasının kazayla patlaması sonucu Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz ağır yaralandı.

Bölgeye hava şartları uygun olmadığı için helikopter gönderilemedi. Ardından ise köylülerin 8 kilometrelik çabaları sonucunda bölgeye ulaşıldı. Ancak Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz şehit oldu.

Cenazenin getirilmesi için de il özel idaresine ait iş makinelerinden destek istendi. Ancak iş makinelerinin üzerine de çığ düşünce vatandaşlar zorlu şartlarda iş makineleri operatörlerini kurtardı. Şehidin cenazesi de Fatih Kışlası’na getirildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda köylülere teşekkür etti.

Vali Akbıyık, “Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz’in cenazesini almak üzere kötü hava şartlarına rağmen seferber olan, çalışmalara katılan kahraman Kadıköy halkına teşekkür ederim” paylaşımında bulundu.

Şedit Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz

FATİH KIŞLASI'NDA TÖREN

Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz (23) için tören düzenlendi.

Fatih Kışlası'ndaki törene; Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri ile asker ve polisler katıldı.

Şehit Soyutemiz'in cenazesinin tören alanına getirilmesiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından öz geçmişi okundu.

Dua edilmesinden sonra şehit Soyutemiz'in Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konuldu. Şehit Ayberk Soyutemiz'in cenazesi, helikopterle Van Havalimanı'na buradan da uçakla memleketi Kırşehir'in Akpınar ilçesine uğurlandı.