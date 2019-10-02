Son dakika! Şehir eşkıyaları 'sipariş gelmedi' diye balta ile terör estirdi - Haberler

Bursa’da evinin 10 kilometre uzağında bulunan bir dönerciden sipariş veren bir kişi, adresine yemek getirilemeyeceğini öğrenince yanına arkadaşlarını alıp, elinde balta ile dükkanı bastı.

Güvenlik kamerasına yansıyan akılalmaz olay, şehir merkezinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 'Gözlüklü Levent' lakaplı bir kişi, evinin 10 kilometre uzağında bulunan bir dönerciden yarım ekmek döner istedi. Dükkanda çalışan personel mesafenin çok uzak olduğunu belirterek, oraya sipariş gönderemeyeceklerini söyledi.

Bunun üzerine sinirlenen şüpheli, yanına arkadaşlarını alıp, elinde balta ile dönerciyi bastı. Öfkeli şahıs, elindeki baltayla dükkanın camlarını tek tek kırdı. Bu sırada yanında bulunan kişilerden biri de dönerci çalışanlarını darp etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli ve yanındakilerin yakalanması için çalışma başlattı.