SBK Holding'e operasyon

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SBK Holding’e kara para akladığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da bulunduğu 19 şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 132 milyon dolarlık kara para aklamakla suçlandığı ileri sürüldü.

Şahin Şen'in haberine göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Daire Başkanlığının yaptığı istihbarat çalışmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) takibine takılmamak için paravan şirketler kurduğu ileri sürülen şüphelilerin bu yolla 132 milyon dolar para akladığı öne sürüldü.

Gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 10’u yakalanırken, şüphelilerden 8’inin yurt dışında olduğu, firari olan bir şüpheliyi yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.