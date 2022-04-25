Savaşın gölgesinde 2 ay: Son gelişmeler neler?

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusuna "askeri operasyon" başlattığını açıklamasının üzerinden 2 ay geçti. Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırıları ülkenin doğusunda devam ediyor. Savaşta 2 ay geride kalırken, şu an bilinmesi gerekenler neler?

Ukrayna, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Kiev'deki ziyareti sırasında Rus güçlerini püskürtmek için daha güçlü silahlar isteyecek.

Rus kuvvetleri yine Azovstal çelik fabrikasına saldırmaya çalıştı, yetkililer Mariupol'de kalan Ukrayna'nın kalesinde binden fazla sivilin sığındığını açıkladı.

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde cumartesi günü Rus saldırılarında 8 kişi öldü.

UKRAYNA: RUSYA SINIRA İSKENDER FÜZESİ KONUŞLANDIRDI

Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaklaşık 60 km uzaklığa İskender Füzesi konuşlandırdığını açıkladı. Füzeler, 500 km'ye kadar bir menzile sahip ve konvansiyonel veya nükleer savaş başlıkları taşıyabiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ortodoks Paskalyası'nda yaptığı açıklamada "Işık karanlığı yenecek." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin'in Kiev ziyareti, 24 Şubat'tan bu yana Kiev'e gerçekleştirilen en üst düzey ziyaret.

Times'ın haberine göre, Avrupa Birliği, Rus petrol ithalatı, muhtemel bir petrol ambargosu "akıllı yaptırımlar" uygulamaya hazırlanıyor.

"TÜRKİYE MÜZAKERELERDE HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, önümüzdeki hafta Putin ile görüşmek için Moskova'yı ziyaret etmeden önce bugün Ankara’yı ziyaret edecek.