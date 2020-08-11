Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

IRAK UYRUKLU 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

AA'da yer alan habere göre operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Şüphelilerin ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.