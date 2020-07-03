Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır 97 kişi de yaralandı.
Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde 15 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada 250 işçinin çalıştığı, koronavirüs nedeniyle 189 kişinin çalıştığı öğrenildi.
1966 yılında kurulan Büyük Coşkunlar Piroteknik Kimya Sanayi Havai Fişek Tic. Ltd. Şti., 2007 yılında Sakarya'nın Hendek ilçesine taşındı. Avrupa standartlarına uygun olarak inşa edildiği belirtilen fabrikada 50 yıla yakın oyuncak, 25 yıl kadar da havai fişek üretiliyordu.
Fabrikada yaşanan bu olay ilk değil. Fabrikada 11 yıl içerisinde 6 olay yaşandığı ortaya çıktı. İşte fabrikanın 11 yıllık tehlikeli tarihi…
17 Ağustos 2009: Meydana gelen patlamada 1 işçi yaşamını yitirmiş, 37 işçi de yaralanmıştı. Patlamanın ardından üretime ara verilirken, 1 Eylül’de tekrar üretime başlandı.
29 Eylül 2009: 1 işçi yaşamını yitirdi, 14 işçi yaralandı. Fabrikada 2 ay içerisinde meydana gelen 2 patlama sonrası, fabrikada üretime ara verildi. İş sağlığı ve güvenliği denetimleri sonrası, fabrikanın bu kurallara uymadığı tespit edildi ve fabrika geçici olarak kapatıldı.
17 Nisan 2012: Ham madde bölümünde yangın çıktı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Hendek Grup Amirliği ve Akyazı İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi. Fabrikada üretime bir gün ara verildi.
3 Temmuz 2014: Fabrikanın şantiye işleriyle uğraşan Şapoğlu demir kestiği sırada kıvılcımların etraftaki havai fişek malzemelerine sıçraması sonucu büyük bir patlama meydana gelerek, yangın çıktı. Yaşanan patlamada enkaz altında kalan Yılmaz Şapoğlu hayatını kaybederken, 1 güvenlik görevlisi de yaralandı.
14 Aralık 2014: Havai fişek fabrikasının deposunda meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı. Patlama sırasında çöken deponun enkazı altında kalan işçi Yılmaz Şapoğlu ise yaşamını yitirdi.
3 Temmuz 2020: Bugün meydana gelen patlamada ise 2 işçi yaşamını yitirdi, 1’i ağır 74 kişi de yaralandı.
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