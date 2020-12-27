Sahte polisler İranlı çıktı!

DHA

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak yabancı uyruklu kişileri sözde kontrol amacıyla durdurup paralarını çalan İran uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, mağdurların paralarını çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

EMNİYET MÜDÜRÜ ÖZEL EKİP KURDURDU

İstanbul'da polise başvuran yabancı uyruklu mağdurlar, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kontrol amacıyla durdurulduklarını ve paralarının "İnceleme için alıyoruz" denilerek çalındığını söyledi. Bu şikâyet üzerine İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla oluşturulan özel bir ekip konuyla ilgili soruşturma başlattı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Yapılan çalışma sonucu mağdurların paralarının çalınma anlarındaki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Şüphelilerin kullandığı kiralık otomobilin plakası tespit edildi. Ardından yapılan çalışmada İran uyruklu oldukları öğrenilen şüpheliler Ruhşen G. (51),Masud A. (40) gözaltına alındı. Arkadaşlarının yakalandığını fark edince uçakla ülkesine kaçmaya çalışan Hossein R. de (34) İstanbul Havalimanı Dış hatlar terminalinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

8 AYRI HIRSIZLIK SUÇU

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin sahte polis yöntemiyle Libya uyruklu bir mağdurun 10 bin, Irak uyruklu bir mağdurun 5 bin 500, Somali uyruklu bir mağdurun 5 bin dolarını çaldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca farklı mağdurların ziynet eşya ve cüzdanlarını da aldıkları öğrenildi. Şüpheliler hakkında 8 ayrı hırsızlık suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.