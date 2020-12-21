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Son dakika haberler... Polis aracıyla tur atan yabancı uyruklu kişi yeniden gözaltına alındı

İstanbul'da polis aracını kullanırken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra ifadesi alınan İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatamabadi F., yeniden gözaltına alındı

21.12.2020 - 14:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: İranlı fenomen yeniden gözaltında - Haberler
AA

Kağıthane'de 17 Aralık'ta İranlı Milad Hatamabadi F'nin İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracını kullanırken çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaşması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

AA'nın haberine göre, konuyla ilgili yürütülen çalışma kapsamında Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yeniden gözaltına aldı.

Ülkeye girişi "ihtiyaten" engellenen şüpheli, İstanbul Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

NE OLMUŞTU?

Şüpheli Milad Hatamabadi F., Kağıthane'de 17 Aralık'ta polis otosuyla tur atarken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması üzerine polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Şüphelinin ekip otosunu kullanmasına izin veren polis memuru da görevden uzaklaştırılarak hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştı.

LÜKS ARACINDA 5 LİRAYA KARPUZ SATMIŞTI

Ülkesinde sosyal medya fenomeni olan İranlı Milad Hatamabadi F., daha önce de Beyoğlu'nda lüks bir spor aracından 5 liraya karpuz sattığı görüntülerle gündeme gelmişti.

Bunun üzerine İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, araç sürücüsü Milad Hatamabadi F., hakkında Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 1228 lira para cezası kesilmiş ve lüks araç 15 gün süreyle trafikten men edilmişti.

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