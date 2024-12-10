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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Sahte alkol operasyonu: 324 gözaltı

        Sahte alkol operasyonu: 324 gözaltı

        Türkiye genelimde son 2 haftada jandarma ve emniyet tarafından sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "ÇENGEL-9 ve ÇENGEL-10" operasyonlarında; 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 08:08 Güncelleme: 10.12.2024 - 08:50
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        Sahte alkol operasyonu: 324 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde son iki haftada sahte alkol üretimi yapan 324 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "Çengel-9 ve Çengel-10" operasyonlarında 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildiğini belirtti.

        Operasyonlarda 324 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, vatandaşların can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonların kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

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