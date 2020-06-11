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Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 174 bin 23, can kaybı 4 bin 763 oldu.

Son 24 saatte 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 147 bin 860 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayısında 2,5 milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor." değerlendirmesinde bulundu.