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SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayısını açıkladı!

SON DAKİKA HABERLER... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki tip yeni koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Koca, koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısının 9 a yükseldiğini, vaka sayısının ise 670'e ulaştığını duyurdu

20.03.2020 - 23:17 | Güncelleme: ABONE OL
Fahrettin Koca
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki tip yeni koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Koca, koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısının 9 a yükseldiğini, vaka sayısının ise 670'e ulaştığını duyurdu.

Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM." ifadelerini kullandı.

9 GÜNDE 670'E YÜKSELDİ

Bakan Koca, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıklamıştı.

Koca, daha sonra; 13 Mart'ta vaka sayısının 5'e, 15 Mart'ta 18'e, 16 Mart'ta 47'ye, 17 Mart'ta 98'e, 18 Mart'ta 191'e, 19 Mart'ta 359'a yükseldiğini duyurmuştu. 

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAŞ VE CİNSİYETLERİ

Sağlık Bakanı Koca'nın 16 Mart'ta açıkladığı ilk can kaybı 89 yaşındaki bir erkek hastaydı. 17 Mart'ta hayatını kaybeden ikinci kişi de 61 yaşında bir erkek hastaydı. 15 Mart'ta hayatını kaybeden, 18 Mart'ta ise ölüm nedeninin koronavirüs olduğu ortaya çıkan eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman 79 yaşındaydı. 19 Mart'ta hayatını kaybeden hasta ise 85 yaşında ve kadın.

Bakan Koca'nın açıklamasına göre bugün hayatını kaybedenler ise yaşlı ve direnci zayıf hastalar idi. 

TEST SAYISI ARTIYOR

Önceki gün TBMM'de milletvekillerine koronavirüs ile ilgili bilgilendirmede bulunan Bakan Koca, bugüne kadar 10 bini aşkın test yaptıklarını, günde 15 bin test hedeflediklerini kaydetmişti.

Bakan Koca, bugünkü açıklamasında da 3656 şüpheliye test uygulandığını duyurdu. Koca, günde 15 bin test hedeflediklerini kaydetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus,  geçtiğimiz günlerde virüsle ilgili olarak tüm hükümetlere testlere ağırlık verme çağrısında bulunurken, "Tüm ülkelere basit bir mesajımız var: Test, test, test. Her şüpheli Kovid-19 vakası için test" ifadesini kullanmıştı.

60 YAŞ ÜZERİNDEKİ VAKALAR RİSK GRUBUNDA

Koronavirüsün özellikle 60 yaş ve üzeri yaş grubunda risk oluşturduğu uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, dün yaptığı açıklamada "60 yaşından sonra risk başlıyor. 80 yaşın üzerinde de risk artıyor. Sıkı izolasyona dikkat etmek gerekiyor. Önemli olan virüsle karşılaşmamak. İzolasyonun temeli budur. Virüsle karşılaşmadıktan sonra sıkıntı yok. Kalabalıklara karışıp çok gerekli olmadıkça hastanelere gitmeye devam edilirse risk artar. Özellikle yaşlı nüfus, evinde izole olur, mümkün olduğunca dışarı çıkmaz, teması azaltırsa o zaman kendilerini de korumuş olurlar" uyarılarında bulunmuştu.

YAŞ VE ÖLÜM ORANLARI

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin yaş ve ölüm oranları:

YAŞÖLÜM ORANI (onaylanmış vakalar)ÖLÜM ORANI (Tüm vakalar)
80 ve üstü % 21.9% 14.8 
70-79 yaş arası % 8.0 
60-69 yaş arası % 3.6
50-59 yaş arası % 1.3
40-49 yaş arası % 0.4
30-39 yaş arası % 0.2
20-29 yaş arası % 0.2
10-19 yaş arası % 0.2 
0-9 yaş arası ölüm yok

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