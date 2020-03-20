20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tanı kiti açıklamalarından sonra "tanı kiti nedir, hızlı tanı kiti ne zaman gelecek?" soruları merak konusu olurken Koca, Kovid-19 olası vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numunelerinin referans laboratuvarda çalışıldığını, 16 ilde hizmet veren laboratuvarlarda değerlendirildiğini belirterek, "Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde toplam 36'ya çıkacak." dedi.
Koca, TBMM Genel Kurulunda, yeni tip koronavirüsle (Kovid -19) mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı.
SAĞLIK BAKANI KOCA TANI KİTİ AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Koca tanı kiti için şunları söyledi: "Hastalığın teşhisinde güvenilir ve hızlı sonuç vermek adına kendi tanı kitimizi geliştirdik. Amerika'dan 500 bin tanı kiti sipariş aldık ve bunları verdik. Laboratuvarımızda 40 gündür kullanılan yerli tanı kiti kısa zamanda rağbet görerek başka ülkelere de bu şekilde satılmış oldu. Yedisi İstanbul'da olmak üzere farklı illerimizde bugün itibarıyla 18 laboratuvarımızda tanı koymak üzere analiz yapıldığını söylemiştim. Yakında neredeyse bütün büyükşehirlerde test yapabilir olacağız. Ayrıca özellikle önümüzdeki bir, iki gün içerisinde, yarın sabah itibarıyla olma ihtimalini yüksek gördüğümüz, hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Çin'de geliştirilen antijen üzerinden hızla sonuç verebilen, tarama amaçlı olan bu tanı kitini bütün illerimize vererek, pozitif çıktığında referans laboratuvarımızda doğrulamak üzere bir planlama yaptığımızı, sabah itibariyle bugün kargoya verilip yarın geleceğini buradan müjdelemek istiyorum." dedi.
TANI KİTİ NEDİR?
Tanı kiti corana virüsü teşhis etmede yarayan hızlı bir testtir.
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