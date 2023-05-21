Sağanak her yerde! Çok sayıda kent için önemli uyarı

HAVA DURUMU 21 Mayıs Bugün nasıl? Son dakika: Sağanak yağmur her yerde! Çok sayıda kent için önemli uyarı

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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çankırı, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çorum, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Kars, Ardahan, Iğdır, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI Açıklamaya göre yağışların Karadeniz’in iç kesimleri ile Çankırı, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Çorum, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Kars, Ardahan, Iğdır, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Fotoğraflar: AA