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        Haberler Gündem Güncel Sabri Uzun için tutuklama talebi - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Sabri Uzun, adli kontrolle serbest

        Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:40 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:50
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        Sabri Uzun, adli kontrolle serbest
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        Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Uzun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Uzun'un savcılık ifadesi tamamlandı.

        Uzun, ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Uzun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

        Açıklamada, Uzun'un Ankara'da gözaltına alındığı belirtilmişti.

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        #son dakika
        #Sabri Uzun
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