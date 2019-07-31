Son dakika haberi... Sabancı Holding'in yeni CEO'su Cenk Alper oldu. 30 Mart 2017 tarihinden bu yana Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Chief Executive Officer (CEO) olarak görev yapan Mehmet Göçmen, 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılma kararı aldı. Sabancı Holding CEO’luk görevine halen Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Cenk Alper atandı.

'STRATEJİK DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUMUZA LİDERLİK EDECEK'

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "16 yıl önce aramıza katılan ve çeşitli üst düzey görevlerin ardından son iki yıldır Sabancı Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Topluluğumuza katkı yapan Mehmet Göçmen’e teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz.



“Yeni Neslin Sabancı’sı” vizyonu ile çıktığımız yola yeni bir lider ile devam ediyoruz. Bu atama kararı, Sabancı Holding’i farklılaştıran, daha ileriye taşıyan kurumsal yönetim kültürümüzün sürekliliğinin de önemli bir göstergesidir. 1996 yılında Topluluğumuza katılarak, çeşitli yurtdışı ve yurtiçi sorumluluklar üstlenen Cenk Alper, tecrübeleri, teknoloji ve inovasyon odaklı bakış açısı ve vizyonuyla devam eden stratejik dönüşüm yolculuğumuza liderlik edecektir. Cenk Alper’in önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımıza daha fazla değer yaratacağına ve Topluluğumuzu daha da ileriye taşımaya devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

KAP'A AÇIKLANDI

Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na KAP yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31 Temmuz 2019 tarihindeki toplantısında;

Mehmet GÖÇMEN'in H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Chief Executive Officer'lık ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden 31 Temmuz 2019 tarihi itibariyle kendi isteği doğrultusunda ayrılma talebinin kabulüne; 1 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Cenk ALPER'in H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'ye Chief Executive Officer ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Sabancı Holding Chief Executive Officer'lığı görevine atanan Cenk ALPER, 1991 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitede Makine Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Sabancı Üniversitesi'nde MBA yapmıştır. Topluluğumuza 1996 yılında, Beksa bünyesinde Proses Mühendisi olarak katılmış, Beksa bünyesinde yurtiçi ve yurtdışı çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2007 yılında Kordsa'ya Global Teknoloji Direktörü olarak atanmıştır. Kordsa bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuş, 2013-2017 yılları arasında da Kordsa CEO'su olarak görev yapmıştır. Akabinde 2017 yılında Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı olarak atanan Sn. Alper yeni görevi ile birlikte bu görevi de sürdürecektir."