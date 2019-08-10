10 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çanakkale'de deniz ulaşımı ve iskelelerde Kurban Bayramı tatilinin başlaması nedeniyle artan yoğunlukla kilometrelerce kuyruk oluştu. Yoğunluğun azaltılması için saatsiz "doldur boşalt" şeklinde dolmuş usulü seferlere geçildi.
AA'nın haberine göre, İstanbul ve Trakya'dan yola çıkıp gece yarısından itibaren Avrupa yakasındaki Eceabat ve Gelibolu ilçelerine gelen tatilciler, arabalı vapurlarla Çanakkale'ye geçiyor. Sabah saatlerinde de süren yoğunluk dolayısıyla Eceabat İskelesi önünde zaman zaman bir kilometrelik araç kuyrukları oluşuyor. Kilitbahir köyü girişinde bulunan Ağadere mevkiindeki otopark alanı sayesinde sürücülerin yol güzergahında beklemelerinin önüne geçiliyor.
DOLMUŞ USULÜNE GEÇİLDİ
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. tarafından Kurban Bayram için feribot planlamasıyla yoğunluk azaltılmaya çalışılıyor. Buna göre, 4 günlük bayram tatili süresince Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla hizmet veriliyor. Ancak talep o kadar fazla ki kuyruğun sonu görünmüyor. Durum böyle olunca firma yoğunluğu azaltmak için yeni bir uygulamaya geçti. Buna göre, saatsiz "doldur boşalt" şeklinde dolmuş usulü sefer yapılıyor. Feribotlar iki iskele arasında durmaksızın mekik dokuyor. Çanakkale'den Bozcaada ve Gökçeada'ya gitmek isteyenler için de ek seferler düzenleniyor.
Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor. Ekipler, yoğunluk yaşanan bölgelerde drone ile yol kontrolleri yaparak sürücüleri, uygun olan iskelelere yönlendiriyor.
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