Rusya-Ukrayna krizi: Kritik görüşme bugün!

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek Ukrayna krizini görüşecek.

İki üst düzey diplomat arasındaki görüşmede, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere yaklaşık 100 bin asker konuşlandırmasıyla oluşan gerilim yatıştırılmaya çalışılacak.

RUSYA'DAN PROVOKASYON SUÇLAMASI

Öte yandan Rusya bir işgal planladığı iddialarını reddediyor, buna karşılık Batı'yı, Ukrayna'da "provokasyon" planlamakla suçluyor.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir askeri güç göndermesi durumunda ABD ve müttefiklerinden "hızlı ve sert" bir yanıt geleceğini belirtti.

Blinken ile Lavrov 18 Ocak'ta gerçekleştirdikleri telefon görüşmesiyle Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere yaptığı askeri yığınakla neden olduğu gerilimi konuşmuştu.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakan, Ukrayna'nın içinde ve yakınında son derece rahatsız edici Rus askeri yığınağından kaynaklı gerilimi azaltmak için diplomatik çabalara devam etmenin önemini vurguladı. Bakan, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bağlılığını yineledi." ifadelerini kullandı.