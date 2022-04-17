Rusya "Saldırılar artacak" demişti: Kiev'de patlama!

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Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Kiev'de sabah erken saatlerde patlama sesleri duyuldu.

Kiev'de duyulan patlama sesleri sebebiyle gece boyunca sirenlerin çaldığı belirtildi.

Patlamalarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı, Reuters ise patlama seslerini henüz doğrulayamadığını aktardı.

Diğer yandan Kiev'e yakın Brovary kentinde füze saldırıları sonucu altyapının zarar gördüğü açıklandı.

DÜN SABAH DA PATLAMA OLMUŞTU

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Darnitskiy semtinin Rus güçlerce bombalandığını duyurdu.

Kliçko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Kiev bombalandı. Şehrin eteklerindeki Darnitskiy semtinde patlamalar oldu. Kurtarma ve sağlık ekipleri şu anda olay yerinde. Mağdurlarla ilgili bilgiler netleştiriliyor." bilgisini verdi.

Kievlilerden hava saldırısı uyarılarını dikkate almalarını isteyen Kliçko, kenti terk eden sakinlere henüz dönmemeyi ve daha güvenli bölgelerde kalmayı tavsiye etti.

RUSYA: KİEV'DE TANK TAMİR FABRİKASINI VURDU

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla Ukrayna’nın başkenti Kiev’de tank tamir fabrikasını vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna’daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandıklarını belirten Konaşenkov, “Havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla Kiev’de tank tamir fabrikasını, Mıkolayiv’de ise askeri teknik araçları tamiratı atölyesini vurduk.” dedi.

Konaşenkov, gece boyunca Rus birliklerinin havadan yüksek hassasiyetli roketlerle 16 hedefi vurduğunu, bunların arasında roket ve top cephanelikleri, hava savunma füze sistemi ve askeri teknik araç depoları ile bazı askeri birlikler olduğunu ifade etti.

RUSYA: FÜZE SALDIRILARI ARTACAK

Ukrayna geçtiğimiz günlerde, Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova adlı kruvazör gemisini vurduklarını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı ise gemide yangın çıktığını ve ağır hasar olduğunu bildirmiş ardından geminin battığını açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı daha sonra yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik sabotajlarına karşı Kiev’deki hedeflere yönelik füze saldırıları artacak" ifadelerini kullandı.