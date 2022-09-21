Reuters / HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rus lider Putin ülkede kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurdu.

Putin, "Batı ülkemizi yok etmeye çalışıyor, bizim hedefimiz Donbas'ın özgürleştirilmesi." dedi.

"Batı bize karşı nükleer şantaj yapıyor" Putin, "Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" bu bir blöf değil" dedi.

Putin, Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini söyledi. Putin, toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını aktardı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Ukrayna'da Batı'ya karşı savaşıyoruz, neredeyse tüm NATO ülkeleri uydularını Rusya'ya karşı çalışıyor." dedi.

AYRILIKÇI BÖLGELERDEN REFERANDUM KARARI

Donetsk'te Rus destekli ayrılıkçı liderler dün Rusya'ya katılmayla ilgili referandum yapacaklarını duyurdu. Rus kontrolündeki Herson bölgesindeki yetkililer de Rusya'ya katılmak için referandum talep edeceklerini duyurdu.

Donetsk, Luhansk ve Herson'da referandum tarihi 23-27 Eylül olarak açıklandı.