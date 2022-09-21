Rusya'nın kısmi seferberlik ilanına ilk tepkiler

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Rusya Devlet Başkanı Putin, kısmi askeri seferberlik ilan ederken Batı ülkelerini suçladı.

Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini savunarak, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" dedi.

Putin'in kısmi seferberlik ilanına dünyadan ise jet tepki geldi.

İNGİLTERE: CİDDİYE ALINMASI GEREKİR

İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı Ofisi'nden Gillian Keegan Sky News'e yaptığı açıklamada iddiaların ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Keegan, "Açıkça bu ciddiye almamız gereken bir durum. Putin'in seferberlik ilanı tehlikeli bir tırmanış" dedi.

ALMANYA: KÖTÜ VE YANLIŞ BİR GELİŞME

Almanya Ekonomi Bakanı ise kısmi seferberlik kararını kötü ve yanlış olarak tanımladı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck "Rusya'nın kısmi askeri seferberlik kararı yanlış ve kötü bir gelişme. Bir sonraki adımda neler yapacağımız konusunda hükümet danışma halinde" dedi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.