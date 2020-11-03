Rusya'dan Dağlık Karabağ ve Türkiye açıklaması

Reuters

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'daki çatışmanın çözümü için Türkiye ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül’de Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ederken, Rusya'dan çatışmalara ilişkin açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması için Türkiye ile çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Dağlık Karabağ'daki askeri durumun kontrolü ve diyalog için Türkiye'yle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lavrov, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması için İran ile temas halinde olduklarını belirtti.