Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 5 milyon 200 binden fazla kişiye bulaşan ve 334 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Rusya'da günlük ölüm sayısında rekor artış yaşandı. Rusya Korona Virüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada ülkede son 24 saatte 150 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 3 bin 249'a yükseldiği bildirildi. Ülkede günlük ölüm sayısında rekor artış yaşandığı kaydedildi.
VAKA SAYISI 326 BİNİ GEÇTİ
İHA'da yer alan habere göre merkez son 24 saatte 8 bin 894 yeni vaka tespit edildiğini, toplam vaka sayısının da 326 bin 448'e ulaştığını açıkladı. Rusya'da düne göre vaka sayısında 45, can kaybı sayısında 23 artış yaşandı. Ülkede dün 127, 20 Mayıs'ta 135, 19 Mayıs'ta 115, 18 Mayıs'ta ise 91 ölüm kayıtlara geçti.
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TEST SAYISI 8 MİLYONU AŞTI
Ülkede korona virüs salgınının başlangıcından itibaren yapılan toplam test sayısı 8 milyon 100 bin olarak açıklandı. Ülkede ayrıca, 99 bin 825 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken 2 bin 300 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.
Rusya dünya genelinde korona virüs vaka sayısına sahip en yüksek ikinci ülke konumunda bulunuyor.
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