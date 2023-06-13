Rus turistin öldürüldüğü kavgada katil zanlısı yakalandı!

Beyoğlu'nda dün saat 08.35 sıralarında meydana gelen olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Rus uyruklu Vyacheslav Nechıporchuk (40) sabaha karşı çıktığı bir mekan çıkışında 3 kişiyle ağız dalaşı yaşadı.
Sataşma sonucu yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Şüphelilerden biri kullandığı bıçakla Rusya uyruklu turist vatandaşı yaraladı. Hastaneye kaldırılan Vyacheslav Nechıporchuk hayatını kaybetti.
YENİ GÖRÜNTÜLER ELDE EDİLDİ
Olayın ardından cinayet büro amirliği ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olaya ait yeni görüntüler elde edildi. Görüntülerde, bir şüphelinin Vyacheslav Nechıporchuk’e bıçak salladığı görülüyor. Bıçak darbelerinden kaçmaya çalışan turist bir süre sonra yere düşüyor.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Olay yerinde bulunan çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan şüpheli Ş.Y.(26) gözaltına alındı. Ş.Y verdiği ifadesinde, olay günü sokakta 3 kişi olarak oturdukları sırada maktul şahsın yanlarından geçerken Cihan K. ile ağız dalaşı yaşadıklarını belirtti. Bu sataşmanın ardından, ismini bilmediği diğer kişinin bu kişiyi darp ettiğini, Cihan K.’nın da bıçakla olaya karıştığını söyledi.
ÖNCE BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Elde edilen görüntülerde olayın Ş.Y’nin anlattığı şekilde geliştiği görüldü. Ş.Y.’nin dışında darp olayında yer aldığı tespit edilen ve çeşitli suçlardan 17 kaydı bulunan Umut A. (29) da yakalandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Umut A. tutuklandı. Ş.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
BIÇAĞI KULLANAN DA YAKALANDI
Soruşturmanın ardından olayda bıçağı kullandığı tespit edilen ve kayıplara karışan Cihan K.’nın Bayrampaşa’da saklandığı yer tespit edildi. Çeşitli suçlardan 17 kaydı bulunan şüpheli Cihan K. cinayet büro amirliği ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa operasyonunda yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.