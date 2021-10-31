Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi bitti!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Joe Biden'ın İtalya'nın başkenti Roma’da gerçekleşen G-20 Liderler Zirvesi’ndeki görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

"GÖRÜŞME OLUMLU HAVADA GEÇTİ"

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın görüşmesi çok olumlu bir havada geçti" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Biden, İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden G-20 Liderler Zirvesi marjında görüştü.

Pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede iki lider, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu. Bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı.

Görüşmede, iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede savunma ortaklığını, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak önemini teyit ettiğini söyledi.

Biden’ın aynı zamanda Rus S-400 hava savunma sistemine "Türkiye'nin sahip olması konusundaki endişelerini" de kaydettiğini aktardı. Biden görüşmede, güçlü demokratik kurumların, insan haklarına saygının önemini vurguladı.

Reuters’a konuşan Amerikan yetkilinin aktardığına, ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a F-16 savaş uçakları talebi konusunda 'izlenmesi gereken bir süreç' olduğunu söyledi.

GÖRÜŞME ÖNCESİ BIDEN'A F-16 SORUSU

Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz." yanıtını verdi.

Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Görüşme öncesi Reuters’a konuşan ABD’li bir yetkili Biden'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a krizlerden kaçınmaları gerektiğini ve acele kararların ABD-Türkiye ittifakına bir yararı olmadığını söyleyeceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Türkiye ile savunma ilişkileri ve F-16 savaş uçağı alımının da konuşulacağını aktardı.

İki lider haziran ayında Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında ilk kez yüz yüze görüşmüştü.