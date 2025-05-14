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        Haberler Dünya Reuters: ABD Başkanı Trump Suriye lideri Şara ile görüştü | Dış Haberler

        Reuters: ABD Başkanı Trump Suriye lideri Şara ile görüştü

        ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Şara ile Riyad'da görüştü. ABD Başkanı görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye yaptırımları kaldırıyoruz" dedi. Beyaz Saray Sözcüsü ise Şara'nın Amerikan şirketlerini Suriye'de petrol ve gaz sektörüne yatırım yapmaya davet ettiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 14.05.2025 - 10:25 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:54
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        Trump Şara ile görüştü
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        ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Trump ve Şara'nın buluşması, ABD ve Suriye liderlerinin 25 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşmesi oldu.

        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
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        Körfez turu kapsamında Riyad'da bulunan ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucu ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldıracağını açıklamıştı.

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        Trump'ın açıklamasının ardından bugün Şara ile görüşeceği öğrenilmişti.

        "SURİYE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRIYORUZ"

        ABD Başkanı Trump görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye yaptırımları kaldırıyoruz" dedi.

        Beyaz Saray Sözcüsü ise Şara'nın Amerikan şirketlerini Suriye'de petrol ve gaz sektörüne yatırım yapmaya davet ettiğini söyledi. Ayrıca Trump'ın Şara'yı İbrahim anlaşmalarını imzalamaya çağırdığı ifade edildi.

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