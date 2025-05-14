Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump, Selman ve Şara ile görüştü | Dış Haberler

Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump, Selman ve Şara ile görüştü | Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrim içi toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden iştirak etti.

Erdoğan, toplantıda ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

"SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI TARİHİ ÖNEMDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını ifade etti.

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TRUMP: SURİYE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRIYORUZ

ABD Başkanı Trump ise görüşmenin ardından "Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye yaptırımları kaldırıyoruz" dedi.

TRUMP ERDOĞAN VE SELMAN İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMELERİN ETKİLİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Riyad'da katıldığı dörtlü Suriye zirvesi, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldıracağını açıklamasının ardından geldi. ABD Başkanı Trump, Körfez turu kapsamında bulunduğu Riyad'da dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldıracağını açıklamıştı. Trump bu açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmelerin etkili olduğunu vurgulamıştı.