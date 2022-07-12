Reuters: Tahıl koridoru için görüşmeler yarın İstanbul'da

Reuters

Reuters'ın aktardığı habere göre, tahıl koridoru için görüşmeler yarın İstanbul'da yapılacak.

Rus haber ajansı Interfax'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den temsilciler, 13 Temmuz günü İstanbul'da tahıl ihracatı konusunu görüşmek için bir araya gelecek.

Türk ve Rus heyetlerinin öncülüğündeki görüşmelerde BM ve Ukrayna temsilcileri de olacak.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.