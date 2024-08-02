Restorana silahlı saldırı düzenlendi! Kaldırımda yürüyen genç öldürüldü!
İstanbul Esenyurt'ta motosikletli ve maskeli kişiler tarafından bir restorana yönelik düzenlenen silahlı saldırı sırasında kaldırımda yürüyen Amir Sheıkh Alkahwatıe vuruldu. Ağır yaralanan Alkahwatıe hayatını kaybetti. Olayla ilgili silahı kullandığı öğrenilen Onur E. yakalandı. Dehşet anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..
Korkunç olay, 16 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir restorana motosikletle gelen iki maskeli kişi, silahlı saldırı düzenledi.
Motosikletli saldırganlar restorana ve çevreye defalarca ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Silahlı saldırı sırasında çocuğuyla olay yerinden geçen Suriye uyruklu Amir Sheıkh Alkahwatıe vurularak ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alkahwatıe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri yaşanan olay sonrası güvenlik şeridiyle restoran ve çevresini kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda restorana ve park halindeki iki araca kurşunların isabet ettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirerek olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerden silah kullanan saldırganın kimliğini tespit eden ekipler geçtiğimiz gün operasyon düzenledi. Gaziosmanpaşa’da yapılan operasyonda şüpheli Onurcan E. gözaltına alındı. 21 yaşında ve 8 suç kaydı olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAMERALARA YANSIDI
Silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Amir Sheıkh Alkahwatıe'nın kızıyla caddede yürüdüğü sırada restorana yapılan silahlı saldırı sonucu yere düştüğü ve restorandakilerin panikle yere yattığı görülüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.