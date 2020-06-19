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HaberlerTurizmSon dakika... Restoran ve kafelere kredi desteği pazartesi başlıyor

Restoran ve kafelere kredi desteği pazartesi başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgeli restoranlar ve kafeler için Ziraat Bankası'yla bir kredi çalışması yaptık. Pazartesi gününden itibaren hayata geçiriyoruz. 1 milyondan 20 milyona kadar 36 ay vadeli, yüzde 7.5 faizle 6 aya kadar ödemesiz bir krediyi hayata geçiriyoruz" dedi. Cirosu 3 milyon TL'ye kadar olan restoranlar ve kafeler 1 milyon TL'ye, 3-25 milyon arası ciroya sahip olanlar 5 milyon TL'ye, 25-125 milyon arası cirosu olanlar 12 milyon 500 bin TL'ye, 125 milyon ve üzerinde ciroya sahip olanlar 20 milyon TL'ye kadar kredi kullanabilecek

19.06.2020 - 15:06 | Güncelleme: ABONE OL
son dakika
HABERTURK.COM / Ajanslar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli restoranlar ve kafeler için Ziraat Bankası'yla bir kredi çalışması yaptık. Pazartesi gününden itibaren hayata geçiriyoruz. 1 milyondan 20 milyona kadar 36 ay vadeli, yüzde 7,5 faizle 6 aya kadar ödemesiz bir krediyi hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.

KGF TEMİNATLI KREDİ

Ziraat Bankası da Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli olarak faaliyet gösteren restoran ve kafeterya İşletmeleri için Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı bir “Destek Kredisi” ürünü hayata geçirdiğini duyurdu.

TUTAR CİROYA GÖRE DEĞİŞECEK

Bankadan yapılan açıklamada ''Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgeye sahip olan ve Bankamız üye işyeri statüsündeki işletmeler; Ana faaliyet konusu ile direkt ilişkilendirilebilecek harcamalarının karşılanmasını amaçlayan 6 aya kadar ödemesiz, toplam azami 36 aya kadar vadeli, yıllık %7,5 faiz oranlı krediden cirolarına bağlı olarak değişen tutarlarda faydalanabilecektir. Ziraat Bankası bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.'' denildi.

CİRO (TL)

AZAMİ KREDİ TUTARI (TL)

0-3 Milyon

1.000.000

3-25 Milyon

5.000.000

25-125 Milyon

12.500.000

125 Milyon Üzeri

20.000.000

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