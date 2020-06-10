Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iddiaya göre Ümit A. (43) boşandığı eski eşi Aslıhan D.’nin evine gelerek 3 çocuğundan biri olan 7 yaşındaki kızı P.S.A.’nın velayetini istedi. Çıkan tartışma sonrası bir süre önce ceza evinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Ümit A. belindeki silahı çıkartarak eski karısını rehin aldı.
ESKİ KARISINI BACAĞINDAN VURDU
İHA'da yer alan habere göre polisin ikna çabası sırasında eski koca rehin aldığı eski karısını ayağından vurarak yaraladı. Polisi binaya sokmayan eski koca savcının olay yerine gelmesini isteyerek 7 yaşındaki kızının velayetinin eski eşinden alınarak halasına verilmesini talep etti.
EVRAK DÜZENLENİP ZANLI TESLİM ALINDI
Bunun üzerine olay yerinde düzenlenen kızının velayetinin halasına verildiğine dair evrak Ümit A.’ya gösterilerek silahıyla birlikte teslim olması sağlandı. Polis ekipleri eski kocayı binadan çıkartarak gözaltına alırken, yaraladığı eski eşi ise 112 sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yaralanan kadının kızları da anneleri evden çıkarıldığı sırada kendisine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Ümit A. emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Zanlı gazetecilerin, “Pişman mısınız?” şeklindeki sorusuna “Namusumu temizledim” diyerek yanıt verdi. Ümit A. savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Kdz. Ereğli Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
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