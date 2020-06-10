İHA

Aydın'da, kan donduran olay Nazilli ilçesinin Dallıca Mahallesi’nde 21 Temmuz 2018 tarihinde yaşanmıştı. Eşi Tülin Duran (47) ile boşanma aşamasında olan Mustafa Duran (51),kayınpederinin evinde yemek yemekte olan kalabalığa yanında getirdiği 2 pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Saldırıda Mehmet Kahya, Filiz Kahya, kayınbirader Birol Karakılıç, eşi Emine Özlem Karakılıç olay yerinde diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mustafa Duran’ın eşi ve öz kızının da aralarında bulunduğu 4 kişi ise yaralandı.

5 KEZ AĞIR MÜEBBET TALEP EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre olayın ardından kaçan ve kısa süre sonra polis tarafından yakalanan Mustafa Duran hakkında “tasarlayarak öldürme” ve “akrabayı kasten öldürme suçlarından” 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, “eşini öldürmeye teşebbüs” ve “silahla yaralama” suçlarından 4 kez 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Duran, 20 Aralık’taki davanın son duruşmasında amacının evliliğini sıkıntıya soktuğunu söylediği Bekir Cihan Karakılıç’ı öldürmek olduğunu ifade etti.

SOĞUKKANLI TAVRIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Mahkeme heyetinin aldığı karar doğrultusunda 31 Ocak 2020’de Duran’a olay yerinde keşif yaptırıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen tatbikatta cinayeti ayrıntılarıyla anlatan Duran’ın soğukkanlı tavırları dikkat çekmişti.

MAĞDURLARIN AVUKATI: "İTİRAZ EDECEĞİZ"

Bugün Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasından sonra bir açıklama yapan müşteki ve mağdurların avukatı Özlem Burcu Uğan Sevim, “Müvekkillerimiz adına sanığın tasarlayarak adam öldürme ve tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten ceza almasını bekliyorduk. Ancak mahkeme tasarlama olmadığı kanaati ile sadece adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüsten ceza vermiştir. Sonuç olarak karısı ve kızına karşı adam öldürmeye teşebbüsten 18’er yıl, müvekkillerden Serpil ve Şükran Karakılıç’a karşı olan eyleminden dolayı adam öldürmeye teşebbüsten 14’er yıl ceza almıştır. Toplamda yine diğer 5 ölümden dolayı da adam öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştır. Ancak dediğimiz gibi tasarlayarak adam öldürme ile ilgili ceza beklediğimizden ve böyle bir sonuç çıkmadığından karara itiraz edeceğiz. Sanığın suçu sabittir" diye konuştu.

222 YIL 8 AY HAPİSTE KALACAK

Toplamda 244 yıl hapis cezası verilen sanık Mustafa Duran’ın infaz yasasına göre öldürmeye teşebbüsten aldığı cezaların üçte ikisini ceza evinde geçirecek. Adam öldürmeden dolayı aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını da 36’şar yıl olarak geçireceği öğrenildi. Sanığın toplamda 222 yıl 8 ay cezaevinde kalacağı belirtildi.