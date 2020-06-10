Antalya'da, dün saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde, evine gitmek için cadde üzerindeki iş yerinden motosikletiyle yola çıkan Ercan Altay, bu sırada seyir halindeki Gizem Ö.’nün kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle önce otomobilin ön camına ardından havaya savrulan Altay, kanlar içerisinde yere düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
YAŞLI ADAM TELAŞA KAPILDI
İHA'da yer alan habere göre yakın bölgede olan bir polis memuru, olay yerine gelerek Altay’ın başına toplanan kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Acı içerisinde kıvranan Altay, başından akan kanları görüp telaşa kapıldı. Yaralının başucunda duran bir kadın da, ‘Hiçbir şey göründüğü gibi değildir Ekrem abi’ diyerek onu teskin etmeye çalıştı.
OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ GÖZYAŞINA BOĞULDU
Çarpıştığı sürücüyü yerde kanlar içerisinde gören otomobil sürücüsü Gizem Ö. ise yanındaki arkadaşıyla birlikte bir süre kazanın şokunu üzerinden atamadı. Yaralı adamın acı çektiğini görünce gözyaşlarına hakim olamayan genç kadını çevredekiler sakinleştirdi.
BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADI
Altay’ın kaza yaptığını duyan Can isimli bir genç de, koşarak olay yerindeki kalabalığın arasına daldı. Başında kanama meydana gelen Altay’ın kanını durdurmak için üzerindeki tişörtü çıkarmak isteyen gence, yakınları ve polis izin vermedi. Yaralının koluna sarılıp bir an olsun başından ayrılmayan genç, sakinleşmesinin ardından sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Bu sırada kaza yerine gelen Altay’ın bir başka yakını da, gözyaşlarına boğuldu. ‘Kim çarptı?’ diyerek sinir krizi geçiren kadın yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı. Gerginliğin artması üzerine polis ekipleri, otomobil sürücüsü Gizem Ö. ile yanındaki arkadaşını bölgeden polis aracıyla uzaklaştırdı.
CEP TELEFONLARIYLA ÇEKTİLER
Bacağından ve kafa bölgesinden yaralanan Altay, yaklaşık 15 dakika sonra kaza yerine gelen ambulansa bindirilerek Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tüm bu yaşananları ise çevrede toplanan kalabalıktaki bazı vatandaşların cep telefonu kameralarıyla çektikleri gözlendi.
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