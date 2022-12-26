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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Reel kesim güveninde hafif düşüş

Reel kesim güveninde hafif düşüş

Reel kesim güven endeksi aralıkta bir önceki aya göre 0.1 puan geriledi

Giriş: 26.12.2022 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Reel kesim güveninde hafif düşüş
HABERTURK.COM

Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre RKGE aralıkta bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak 97.8 seviyesine geriledi.

Aralık ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) ise, bir önceki aya göre 0.3 puan artarak 101.6 seviyesine çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım
harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti.

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