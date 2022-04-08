Putin'in kızlarına yeni yaptırım

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İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kızlarını yaptırım listesine ekledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Putin'in kızları Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Vorontsova ile Lavrov'un kızı Yekaterina Sergeyevna Vinokurova hakkında seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma kararı verildi.

25 Mart'ta da Lavrov'un üvey kızı Polina Kovaleva hakkında aynı kararı alan İngiltere, bu yaptırımları ABD ile koordine etti.

"EŞİ GÖRÜLMEMİŞ YAPTIRIM PAKETİMİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Eşi görülmemiş yaptırım paketimiz seçkinleri ve ailelerini hedef alırken, Rus ekonomisini Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Rusya'nın görmediği bir ölçekte küçültüyor." ifadesini kullandı.

Truss, Rus enerjisinin kullanımına son verilmesi yönündeki planlara da dikkati çekti.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 1200'den fazla kişi ve işletmeye karşı yaptırım kararı aldı.

ABD, Buça'daki olayların ardından 6 Nisan'da Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak getirmişti.

AB'DEN RUSYA'YA 5. YAPTIRIM PAKETİ

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye ulaştırılmasını içeren 5. yaptırım paketini kabul etti.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, son yaptırımların Rus silahlı kuvvetlerinin Buça'da ve Rus işgali altındaki diğer yerlerde işlediği vahşetlerin ardından kabul edildiği bildirildi.

Buna göre, Ağustos 2022'den itibaren yılda 8 milyar avro değerindeki Rusya menşeli veya Rusya'dan ihraç edilen kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye aktarılmasının yasaklanması kararlaştırıldı.

Tarım ve gıda ürünleri, insani yardım ve enerji için istisnalar sağlanarak, Rusya bayrağı altında kayıtlı gemilere AB limanlarına erişim sağlama yasağı getirildi.

Transit de dahil olmak üzere herhangi bir Rus ve Belaruslu kara yolu taşımacılığı teşebbüsünün AB içinde kara yoluyla mal taşıması engellendi, tıbbi malzemeler, tarım ve gıda ürünleri gibi bir dizi ürün ve insani amaçlarla kara yolu taşımacılığı için istisnalar sağlanacak.

Jet yakıtı, "kuantum bilgisayarlar" ve gelişmiş yarı iletkenler, ileri teknoloji elektronikler, yazılımlar, hassas makineler ve ulaşım ekipmanları gibi diğer malları hedef alan ihracat yasakları ve ahşap, çimento, gübre, deniz ürünleri ve likör gibi ürünlerde yeni ithalat yasakları kararlaştırıldı.