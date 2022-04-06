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Haberler Dünya ABD'den Rus bankaları ve Putin'in kızlarına yaptırım

ABD'den yeni yaptırımlar: Rus bankaları ve Putin'in kızları yaptırım listesinde

ABD, Buça'daki olayların ardından Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak getirdi. ABD Başkanı Biden'ın ayrıca, ABD'li kişilerin nerede olursa olsun Rusya'da yeni yatırım yapmalarını yasaklayan ve Rusya'yı küresel ekonomiden daha da izole edecek yeni bir kararname imzalayacağı belirtildi.

06.04.2022 - 17:45 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'den Rus bankaları ve Putin'in kızlarına yaptırım
ABD'den Rus bankaları ve Putin'in kızlarına yaptırım
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HABERTURK.COM

ABD, Buça'daki sivillerin öldürüldüğü kan donduran görüntülerin ardından Rusya'ya yönelik ek yaptırımlarını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Rusya'nın en büyük finans kurumlarından Sberbank ve Rusya'nın en büyük özel bankası Alfa Bank'a yönelik tam bloke edici yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Başkan Biden'ın ayrıca, ABD'li kişilerin nerede olursa olsun Rusya'da yeni yatırım yapmalarını yasaklayan ve Rusya'yı küresel ekonomiden daha da izole edecek yeni bir kararname imzalayacağı belirtildi. Bu gelişmenin, 600'den fazla çok uluslu işletmenin Rusya'dan çıkma kararına dayandığı ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in iki kızı, Dışişleri Bakanı Lavrov'un eşi ve kızı, Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev ve Başbakan Mihail Misustin ve Rusya Güvenlik Konseyi üyelerine yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere Rus oligark ve aile üyelerine yönelik yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi.

ABD Hazinesi, Rusya'nın ABD yargı yetkisine tabi fonlarla borç ödemesi yapmasını da yasakladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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