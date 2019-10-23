Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Soçi'de gerçekleşen görüşmelerinin ardından Rusya lideri Vladimir Putin'le imzaladığı mutabakat, Batı basınından büyük ilgi gördü. Yapılan analizlerde anlaşmayla Rusya'nın bölgede elini güçlendirdiği, buna karşın ABD'nin etki kaybına uğradığı yorumları yer aldı.

NYT: ERDOĞAN İSTEDİĞİNİ ALDI

Gazete, Soçi Mutabakatı'yla Rusya’nın bölgedeki nüfuzunu artıracağı yorumunda bulundu. Haberde mutabakatla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği her şeyi aldığını vurgulayan gazete, bundan böyle Ankara'nın, Rusya ve Suriye rejimiyle bölgenin kontrolünü paylaşacağını kaydetti.

Haberde, Putin'in Ortadoğu’da önemli bir 'güç simsarı' olarak ortaya çıktığı belirtilirken, “Giderek daha açık şekilde görülüyor ki son 4 yılda hava saldırılarıyla Beşar Esad hükümetini kurtaran Rusya, oradaki güç dengesinin de belirleyicisi olacak” ifadelerine yer verildi.

CNN: ABD'NİN YERİ YOK

Amerikan yayın kuruluşu CNN, 'Putin ve Erdoğan Suriye konusunda anlaşma yaptı. ABD en büyük kaybeden” başlıklı analizinde, imzalanan mutabakatın ana fikrini "Amerikalıların Suriye’nin geleceğini şekillendirmede yeri yok” şeklinde özetledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in bölgede siyasi ağırlığı olan iki lider olarak ortaya çıktığının altını çizen CNN, "Moskova ve Ankara Suriye’de farklı pozisyonlar benimseseler de, uluslararası sınırların yeniden çizilmesini gerektirmeyen bir sonucu desteklediler" ifadelerini kullandı.

Haberde Moskova'nın anlaşmayla 'Ankara’nın Şam rejimiyle doğrudan müzakere etmesi yolundaki gerekliliği' ortaya koyduğu da belirtildi.

Anlaşmanın jeopolitik açıdan en büyük kaybedenin ABD olduğu değerlendirmesinde bulunan CNN, Amerikan güçlerinin bölgeden çekilmesinin de Putin’e bir hediye olduğunu yazdı.

FINANCIAL TIMES: TERCİH ŞAM'DAN YANA

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan 'Dış Politika Araştırma Enstitüsü' Ortadoğu Programı Direktörü Aaron Stein, anlaşmanın Suriye rejiminin Ankara tarafından fiili şekilde tanınması anlamına geldiği yorumunu yaptı.

Stein, Türk yönetiminin PKK ve EsAd seçenekleri karşısında tercihini Şam'dan yana kullandığını ifade etti.