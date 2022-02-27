Putin'den Rus askerlerine teşekkür

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da 'kahramanca' görevini yerine getiren Rus askerlerine teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın özel kuvvetlerine teşekkür etti.

Kremlin'in internet sitesinde paylaşılan videoda, Putin, Ukrayna'da "askeri görevlerini kahramanca yerine getiriyorlar" diyerek Rus askerlerine teşekkür etti.

Diğer yandan Rus güçleri Ukrayna'da petrol ve gaz tesislerine saldırdı. Yetkililer saldırıların Ukrayna'da büyük patlamalara yol açtığını söyledi.

ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar hazırladı