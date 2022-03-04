Putin'den dünyaya çağrı!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirin" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dokuzuncu gününde devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünyaya ilişkileri normalleştirme çağrısında bulundu.

Putin, "Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirin" ifadelerini kullandı.

Putin, "Ülkelere verdiğimiz ekonomik sözleri yerine getireceğiz" dedi.

PUTIN "HER ŞEY PLANA UYGUN İLERLİYOR" DEMİŞTİ

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Rus askerlerinin Ukrayna'da Donbas'taki kişiler için savaştığını belirten Putin, "Ayrıca Batı'nın sınırımızda yarattığı bir Rusya karşıtının tehdit yaratmaması ve Ukrayna'nın Nazizm'den ve askerden arındırılması için savaşıyor." diye konuşmuştu.

Putin, Ukrayna ordusunun Çinli ve Hintli öğrencileri rehin tuttuğunu, Rus ordusunun ise çatışmaların olduğu tüm bölgelerde insani koridorlar açtığını söylemişti.

Rus ordusunun Ukrayna'daki görevini planlanan şekilde icra ettiklerini anlatan Putin, "Özel askeri harekat takvime ve plana uygun olarak ilerliyor. Belirlenen tüm görevler başarıyla tamamlanıyor." demişti.