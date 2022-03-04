Zelenskiy'den Rus halkına çağrı!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy uçuş yasağı talebinde bulundu. Zelenskiy "Sadece uçuşa yasak bölge nükleer tesis vurmalarını önler" dedi.

Rusya'nın bilerek sivillerin yaşadığı yerleri hedef aldığını söyleyen Zelenskiy, tüm Rusları direkt Ukrayna'nı işgalini protesto etmeye çağırdı.

Rusya'nın Zaporija Nükleer Santrali'nin vurmasına ilişkin konuşan Zelenskiy, "Rus ordusu Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırdı. Rus tankçıları, nereyi vurduklarını iyi biliyordu. Çernobil'den 6 kat büyük bir felaket olabilirdi. Bu bir terördür." dedi.