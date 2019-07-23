İşte o tweetler ve mahkemenin tespitleri...

23 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirdiği iddia edildi. Geçen yıl Ekim ayında gözaltına alındıktan sonra serbest kaldı. Pınar Karagöz hakkında açılan davada ise önce 7 yıl, ardından uygulanan indirimle 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasının yanı sıra 66 bin 660 lira da adli para cezası ödemesi kararlaştırıldı.
Karar kamuoyunda çok tartışıldı. Attığı tweetler nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Pucca’nın sosyal medyadaki göz yaşlarıyla isyan ettiği video da çok konuşuldu.
O TWEETLER VE MAHKEMENİN TESPİTLERİ
Peki cezayı veren Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi Pucca’nın hangi tweetlerinde hangi gerekçelerle suç buldu?
Tweet: Bir uyuşturucu kullanma hakkın var. hayatında ilk defa sadece bir kere, hangisini seçerdin?
Mahkeme: Takipçilerini madde kullanımı yönünde cesaretlendirdi ve kullanmaya özendirdi. Meşruu bir madde algısı yarattı.
Tweet: ... eski bağımlı mısınız nesiniz. Nedir ne bu öfke yani? Offf bıktım sizin yersiz tepkilerinizden
Mahkeme: madde kullanımını sıradan gösterdi.
Tweet: Yüzlerce fakir fakir kokan medellinli o beğenmediğiniz uyuşturucu sayesinde evlerine ekmek götürdü ekmek!
Mahkeme: Kolombiya’nın uyuşturucu kartelleriyle meşhur, kokain kaçakçılığının başkenti sayılan medellin şehrine atıfta bulundu. İnsanların uyuşturucu sayesinde hayatta kalabildiklerini belirtti. madde kullanımının olması durumunda ekonomik döngüden dolayı medellin’deki fakir insanların evlerine ekmek götürebileceklerini ima etti.
Tweet: Yine kısmetse olur uyuşturucu batağına düştüm
Mahkeme: Uyuşturucu madde kullanmaya başladığını ima ederek takipçilerine mesaj verdi. kendisini her yönüyle örnek alan kişileri uyuşturucu madde kullanımına davet etti.
Tweet: Bir uyuşturucu duyarı kasmadığınız kalmıştı, yeter ya duyar duyar şiştim
gerekçe: Narkotik paylaşımlarını eleştirenlere tepkisini dile getirip konuya meşruiyet kazandırmaya çalıştı. Kişileri madde kullanımına özendirdiği tespit edildi.
Tweetlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiremeyeceğini belirten mahkeme, sosyal medyanın gücüne de değindi. Sosyal medyada örgütlenmelerle hükumetlerin devrilmesi sonucuna gidecek kadar neticelerin elde edildiğini vurguladı.
Bu yolla kitlelere ulaşmanın, etkilemenin, yönlendirmenin basın araçlarına göre daha kolay, ucuz ve elverişli olduğu belirtildi.
“İRADELERİ OTURMAMIŞ GENÇLERİ UYUŞTURUCUYA YÖNLENDİRDİ”
Mahkeme gerekçesinde, sosyal medya fenomeninin tweetleriyle kimleri etkilediğini de anlattı. Suça konu tweetlerle yönlendirilmeye açık insanların ve özellikle iradeleri tam oturmamış gençleri uyuşturucuya yönlenmesinin yolunun açıldığını kaydetti.
MAHKEME NEDEN ÜST SINIRDAN CEZA VERDİ?
Cezanın alt sınırdan uzaklaşarak verilmesinin nedenleri de açıklandı.Mahkeme, Pucca’nın profilinin herkese açık olması ve 1,72 milyon takipçisinin bulunması nedeniyle ulaştığı kişi sayısının çokluğuna da atıfta bulundu. Bu durum da cezanın üst sınırdan verilme gerekçesi olarak açıklandı.
ONAMA HALİNDE CEZAEVİNE GİREBİLİR
Kararın ardından Pınar Karagöz avukatı aracılığı ile itirazda bulundu. Şİmdi dosyada gözler İstinaf Mahkemesinin vereceği kararda. İstinaf mahkemesi ve Yargıtay’ın kararı onaması halinde Karagöz’e cezaevi yolu görünebilir.
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