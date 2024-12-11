32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenecekler.

32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 1.900.00 TL (bin dokuz yüz) olan sınav başvuru ücretini 12 Aralık 2024 Perşembe günü saat 09.00’dan 01 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “32. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracak.

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Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacak. Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacak.