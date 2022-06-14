Polis memuru, karısı ve oğluna kurşun yağdırdı!

AA

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.M. (50), evinde tabancayla eşi L.M. (47) ve oğlu T.M'yi (18) vurduktan sonra kendi hayatına son verdi.

AA'da yer alan habere göre durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri H.M'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KARISI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

L.M. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.M. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. T.M. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. L.M'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.