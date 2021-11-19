Polis her yerde onu arıyor! Döviz bürosunda vurgun!

BÜYÜK VURGUN! Son dakika: Polis her yerde onu arıyor! 3 milyon TL'lik dövizle kaçtı! - Haberler

DHA

İstanbul Taksim'de bir döviz bürosu yetkilileri, 11 Kasım 2021 tarihinde polise başvurarak işyerlerinin soyulduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

DHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelediklerinde hırsızlık anının saniye saniye görüntülendiğini tespit etti.

3 AYDIR DÖVİZ BÜROSUNDA ÇALIŞIYORDU

Görüntülerdeki kişi ise iş yeri çalışanlarına hiç yabancı değildi. Soruşturma sonucunda işyerini soyan şüphelinin 3 aydır döviz bürosunda çalışan Serkan O. (40) olduğu görüldü.

3 MİLYON TL'LİK DÖVİZİ ALIP GİTTİ

Sabah işe erken gelerek işyerini açan ve kasanın bulunduğu bölüme inen şüphelinin, 3 milyon lira değerinde dövizi poşetlere koyduğu tespit edildi.

Daha sonra yukarı çıkan ve paraların bir bölümünü ceplerine dolduran şüphelinin para dolu poşetlerle iş yerinden ayrıldığı tespit edildi.

BİR DAHA EVİNE UĞRAMADI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. Ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen şüphelin Serkan O.'nun hırsızlıktan sonra bir daha evine uğramadığı belirlendi.

ARKASINDA DİJİTAL İZ BIRAKMADI

Daha önceden kasiyerlik yaptığı ve hiçbir suç kaydı bulunmayan şüphelinin cep telefonu kullanmadığı, kredi ve banka kartının da bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin bu nedenle arkasında hiç dijital iz bırakmadığı belirtildi.

MUTLAKA POLİSE BİLDİRİN

Yetkililer şüpheliyi yakalamak için vatandaşlardan yardım istedi. Şüpheli şahsı tanıyanların yada görenlerin mutlaka 155 polis imdat telefonuna ihbarda bulunması istendi.