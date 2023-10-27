Uygulama noktasına gelince durmamı istemediler. 'Yürü' dedi ve bıçağı boğazıma dayadı. Ondan sonra polisler biber gazı sıktı. Ardından bıçağı karnıma tutmaya başladı. Ben taksiyi durdurmuştum, çalıştırdı ve gaza bastı. Biraz ilerledim ve sonrasında kaçtı. Boğazıma bıçak dayadı, polislere de bıçak çekti. Biz taksiciler olarak her zaman kelle koltuktayız" dedi.