11 KASIM 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerGündemSon dakika: Polis baskınında ortaya çıktı! Litresi 10 milyon dolar

Son dakika: Polis baskınında ortaya çıktı! Litresi 10 milyon $

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri arama yaptıkları bir evde 217 adet canlı akrep ele geçirdi. Akrepler Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı-Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi

11.11.2019 - 08:00 | Güncelleme: İHAGündem
akrep üretimi

Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yenikent Mahallesi'nde arama yaptı. Evin bodrum katına inen polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Ekipler şeffaf kutularda yer alan 217 adet canlı akrep buldu.

MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLDİ

İHA'da yer alan habere göre muhafaza altına alınan akrepler, Kızıltepe Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimat gereği Kızıltepe Belediyesi Zabıta görevlilerine teslim edildi. İdari işlem yapılması için H.Ç.’ye ait olan 217 adet canlı akrep Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı-Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Akrepten elde edilen zehirin başta ilaç sanayi olmak üzere birçok alanda kullanıldığı, litresinin ise 10 milyon dolara alındığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bursa'da çevre felaketi!
Bursa'da çevre felaketi!
Gebze'de insanlık dışı olay
Gebze'de insanlık dışı olay
Yardım çığlığı: Lütfen oğlumu kurtarın
Yardım çığlığı: Lütfen oğlumu kurtarın
En çok bu ilde yaşayanlar para biriktiriyor
En çok bu ilde yaşayanlar para biriktiriyor
Eşiyle çocuğuna işkence yaptı! Serbest kaldı!
Eşiyle çocuğuna işkence yaptı! Serbest kaldı!
Morales görevi bıraktı! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Morales görevi bıraktı! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük
Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük
Atatürk'ün sosyal reformları...
Atatürk'ün sosyal reformları...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu