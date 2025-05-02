Pendik Kurtköy Mahallesi'nde 7 katlı binanın alt katında bulunan ve spot beyaz eşya satan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler tarafından söndürülen yangının çıktığı ve işyerinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yangın Pendik Kurtköy Mahallesi'nde Nilay sokakta bulunan 7 katlı binanın alt katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Yangın sırasında 7 katlı binada oturanlar ekipler tarafından tahliye edildi. Spot beyaz eşya satan iş yerindeki yangının çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

'MUHTEMELEN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI'

Görgü tanığı Risalet Altunbilek, "Yangının spotçudan çıktığını söylüyorlar. Biz de dumanı görünce dışarı çıktık. Binadan hepimiz çıktık içeride olan yok" dedi.

Diğer gördü tanığı Halis Altunbilek ise "Nasıl çıktığını bilmiyorum ama muhtemelen elektrik kontağından çıkmıştır. Aşağıda spotçu dükkanı var. Binada 6. katta oturuyorum. Çok şükür ölü ya da yaralı yok "dedi.

Hasan Ayyıldız ise, "İtfaiyenin siren sesini duydum. Spotçu dükkanı önceden tanıdığım bir yerdi. Ekipler kısa sürede müdahale etti. Can kaybı olmadan yangın söndürüldü. Yukarıda bir hasta varmış onu da aşağı indirdiler. Kazasız belasız bugünü atlattık" diye konuştu. Yangın sonrası iş yeri küle dönerken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.