Pendik gişelerde feci kaza! Otomobil duran TIR'ın altına girdi: 4 ölü!
İstanbul'da sabah saatlerinde, Pendik Kurnaköy gişeler mevkii Ankara istikametinde bir otomobil, duran TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Feci kazanın kamera görüntüsü kan dondurdu
İstanbul'da sabah saatlerinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkiinde Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, gişelerde bulunan TIR'a arkadan gelen bir otomobil çarptı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA ve DHA'daki habere göre olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Otomobilde sıkışan kişilerin kurtarılması için başlatılan çalışmaların ardından 4 kişinin cansız bedeni araçtan çıkarıldı.
Feci kazanın kamera görüntüsü yürekleri yaktı.