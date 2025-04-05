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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLERİ: Pendik'te feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü! | Son dakika haberleri

        Pendik gişelerde feci kaza! Otomobil duran TIR'ın altına girdi: 4 ölü!

        İstanbul'da sabah saatlerinde, Pendik Kurnaköy gişeler mevkii Ankara istikametinde bir otomobil, duran TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Feci kazanın kamera görüntüsü kan dondurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 05.04.2025 - 12:13
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        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
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        İstanbul'da sabah saatlerinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkiinde Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, gişelerde bulunan TIR'a arkadan gelen bir otomobil çarptı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA ve DHA'daki habere göre olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Otomobilde sıkışan kişilerin kurtarılması için başlatılan çalışmaların ardından 4 kişinin cansız bedeni araçtan çıkarıldı.

        Feci kazanın kamera görüntüsü yürekleri yaktı.

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        #istanbul
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